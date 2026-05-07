3 ساعات ago
الصحة: اشتباه بتسمم 11 طالباً في مدرسة بإربد وإغلاق مطعم احترازياً

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة أيمن المقابلة، الخميس، إن كوادر الوزارة رصدت 11 حالة اشتباه بتسمم بين طلبة إحدى المدارس في محافظة إربد راجعت أحد المستشفيات الخاصة حتى اللحظة لتلقي العلاج، فيما أُدخلت حالة واحدة إلى المستشفى لمتابعة وضعها الصحي للمراقبة.
وأوضح المقابلة أن فرق التقصي الوبائي والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الصحة، وبالتنسيق مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، باشرت التحقق في حالات اشتباه التسمم، مشيراً إلى أن المؤسسة اتخذت إجراءً احترازياً بإغلاق مطعم متعاقد مع المدرسة، يزوّد مقاصفها بالوجبات الغذائية المشتبه بتسببها بأعراض المغص وحالات شبه التسمم بين الطلبة.
وأكد أن الفرق المختصة سحبت عينات غذائية من مقاصف المدرسة والمطعم لإخضاعها للفحوصات المخبرية، وأخذ عينات مخبرية للتأكد من سلامة العاملين في المطعم ومقاصف المدرسة بهدف التحقق من أسباب حالات اشتباه التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على السلامة العامة للطلبة.
وبحسب المؤسسة العامة للغذاء والدواء يمنع تداول اللحوم في المقاصف المدرسية، مع ضرورة الالتزام الكامل بالشروط والتعليمات الصحية الناظمة لعمل المقاصف المدرسية.


