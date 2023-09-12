بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تجارة عمان تنظم ورشة توعوية حول الخدمات الإلكترونية المقدمة من دائرة الضريبة

منذ ساعة واحدة
تجارة عمان تنظم ورشة توعوية حول الخدمات الإلكترونية المقدمة من دائرة الضريبة

وطنا اليوم: نظمت أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب، بالتعاون مع جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، ورشة توعوية حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الضريبة.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء؛ تهدف الورشة التي افتتحها النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، إلى نشر الوعي والثقافة الضريبية بين فئات المجتمع كافة، لا سيما العاملين في مجال المحاسبة والاستشارات المالية والضريبية.

وشملت الورشة، آليات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لاختصار الوقت والجهد على المكلف، وتقديم الإقرارات ودفع الأرصدة الضريبية والحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة إلكترونيا دون الحاجة إلى أي مراجعة شخصيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:53

هيثم الزواهرة يكتب: “تطوير الاقتصاد الأردني بعد مرور عام على التحديث برعايه ملكية”

17:51

الملك عبدالله والأمير الحسين يزوران قلعة مكاور الأثرية

17:40

لأول مرة في تاريخها.. “الفوسفات الأردنية” تتمكن من تحديد أسعار بيع حمض الفوسفوريك عالميا

17:36

سليمان حويلة الزبن يكتب: ردي على مقال العجارمة والشرفات حول جواز توزير النائب

17:18

التعليم تنظم محاضرة عن أضرار التدخين وأهمية مكافحته بمستشفى المقاصد الخيرية

17:15

“مدفوعاتكم” توقع اتفاقية بتوفير بطاقات مدفوعة مسبقا مع الشرق الأوسط

17:13

شباب الحسا تنظم أنشطة ثقافية بمهرجان الحسا الرابع للسامر

17:10

في لقاءه بهم.. الملك عبدالله يعبر عن فخره بأبناء مأدبا

17:07

توريد 2604 طن خضروات وفواكه إلى سوق الجملة في عمان

16:49

الملك يدعو لوضع خطة شاملة لتطوير قطاعي السياحة والزراعة في مأدبا

16:41

اليونسكو تتبنى مشروع قرار يؤكد موقف الأردن في القدس

16:36

المركزي: إبعاد شركة التأمين غير القادرة على تحقيق المتطلبات

وفيات
عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية