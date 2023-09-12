تجارة عمان تنظم ورشة توعوية حول الخدمات الإلكترونية المقدمة من دائرة الضريبة

وطنا اليوم: نظمت أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب، بالتعاون مع جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، ورشة توعوية حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الضريبة.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء؛ تهدف الورشة التي افتتحها النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، إلى نشر الوعي والثقافة الضريبية بين فئات المجتمع كافة، لا سيما العاملين في مجال المحاسبة والاستشارات المالية والضريبية.

وشملت الورشة، آليات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لاختصار الوقت والجهد على المكلف، وتقديم الإقرارات ودفع الأرصدة الضريبية والحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة إلكترونيا دون الحاجة إلى أي مراجعة شخصيا.