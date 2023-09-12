التعليم تنظم محاضرة عن أضرار التدخين وأهمية مكافحته بمستشفى المقاصد الخيرية

وطنا اليوم: نظمت لجنة التعليم المستمر بمستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، محاضرة عن مضار التدخين وأهمية مكافحته.

وشد رئيس الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين الدكتور بسام الحجاوي في المحاضرة التي رعاها مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر بحضور فريق من الجمعية، ومدراء ورؤساء الأقسام في المستشفى وكوادر طبية وتمريضية وفنية وإدارية، على حجم مشكلة التدخين الكبيرة عالمياً، ونسبة الوفيات الناجمة عنه التي تبلغ 9 ملايين وفاة سنوياً.

وأوضح الحجاوي مخاطر التدخين الصحية والاجتماعية والأمراض الناتجة عنه، إضافة إلى مضار السموم التي ترافق التدخين التي تبلغ أكثر من 4000 مادة، منها ما يقارب 400 مادة مسرطنة كالنيكوتين والسترين والفيول والنفثالين والكربون والزرنيخ والنشادر وغيرها من المواد السامة والقاتلة والمسرطنة، مشيرًا إلى أن الأرجيلة هي الأكثر ضرراً وخطورة ضمن أصناف التدخين.

وبين أن التدخين يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، كسرطان الرئتين والرحم والجلد، وأمراض قرحة المعدة وتجاعيد الجلد، وأمراض الأسنان والفم واللثة وغيرها، مشيرًا إلى الفارق بين تدخين التبغ والإلكتروني، ومضار كل منهما، بالإضافة إلى تأثير التدخين القسري.

ولفت إلى أن هناك أكثر من عشرين عيادة للإقلاع عن التدخين في مختلف مركز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة في الأردن.

وفي نهاية المحاضرة، اكد بني نصر، أهمية التوعية المستمرة من مخاطر التدخين، واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد منه ومكافحته بين متلقي ومقدمي الخدمة الصحية.