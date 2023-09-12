بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التعليم تنظم محاضرة عن أضرار التدخين وأهمية مكافحته بمستشفى المقاصد الخيرية

منذ ساعة واحدة
التعليم تنظم محاضرة عن أضرار التدخين وأهمية مكافحته بمستشفى المقاصد الخيرية

وطنا اليوم: نظمت لجنة التعليم المستمر بمستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، محاضرة عن مضار التدخين وأهمية مكافحته.

وشد رئيس الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين الدكتور بسام الحجاوي في المحاضرة التي رعاها مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر بحضور فريق من الجمعية، ومدراء ورؤساء الأقسام في المستشفى وكوادر طبية وتمريضية وفنية وإدارية، على حجم مشكلة التدخين الكبيرة عالمياً، ونسبة الوفيات الناجمة عنه التي تبلغ 9 ملايين وفاة سنوياً.

وأوضح الحجاوي مخاطر التدخين الصحية والاجتماعية والأمراض الناتجة عنه، إضافة إلى مضار السموم التي ترافق التدخين التي تبلغ أكثر من 4000 مادة، منها ما يقارب 400 مادة مسرطنة كالنيكوتين والسترين والفيول والنفثالين والكربون والزرنيخ والنشادر وغيرها من المواد السامة والقاتلة والمسرطنة، مشيرًا إلى أن الأرجيلة هي الأكثر ضرراً وخطورة ضمن أصناف التدخين.

وبين أن التدخين يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، كسرطان الرئتين والرحم والجلد، وأمراض قرحة المعدة وتجاعيد الجلد، وأمراض الأسنان والفم واللثة وغيرها، مشيرًا إلى الفارق بين تدخين التبغ والإلكتروني، ومضار كل منهما، بالإضافة إلى تأثير التدخين القسري.

ولفت إلى أن هناك أكثر من عشرين عيادة للإقلاع عن التدخين في مختلف مركز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة في الأردن.

وفي نهاية المحاضرة، اكد بني نصر، أهمية التوعية المستمرة من مخاطر التدخين، واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد منه ومكافحته بين متلقي ومقدمي الخدمة الصحية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:53

هيثم الزواهرة يكتب: “تطوير الاقتصاد الأردني بعد مرور عام على التحديث برعايه ملكية”

17:51

الملك عبدالله والأمير الحسين يزوران قلعة مكاور الأثرية

17:48

تجارة عمان تنظم ورشة توعوية حول الخدمات الإلكترونية المقدمة من دائرة الضريبة

17:40

لأول مرة في تاريخها.. “الفوسفات الأردنية” تتمكن من تحديد أسعار بيع حمض الفوسفوريك عالميا

17:36

سليمان حويلة الزبن يكتب: ردي على مقال العجارمة والشرفات حول جواز توزير النائب

17:15

“مدفوعاتكم” توقع اتفاقية بتوفير بطاقات مدفوعة مسبقا مع الشرق الأوسط

17:13

شباب الحسا تنظم أنشطة ثقافية بمهرجان الحسا الرابع للسامر

17:10

في لقاءه بهم.. الملك عبدالله يعبر عن فخره بأبناء مأدبا

17:07

توريد 2604 طن خضروات وفواكه إلى سوق الجملة في عمان

16:49

الملك يدعو لوضع خطة شاملة لتطوير قطاعي السياحة والزراعة في مأدبا

16:41

اليونسكو تتبنى مشروع قرار يؤكد موقف الأردن في القدس

16:36

المركزي: إبعاد شركة التأمين غير القادرة على تحقيق المتطلبات

وفيات
عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية