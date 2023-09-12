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توريد 2604 طن خضروات وفواكه إلى سوق الجملة في عمان

منذ ساعتين
توريد 2604 طن خضروات وفواكه إلى سوق الجملة في عمان

وطننا اليوم: بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2604 أطنان، منها 1691طن خضار، و765طن فواكه، و148طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 10و30، والجزر بين 50 و80، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 35 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و80قرشا.


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