بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

اليونسكو تتبنى مشروع قرار يؤكد موقف الأردن في القدس

منذ 3 ساعات
اليونسكو تتبنى مشروع قرار يؤكد موقف الأردن في القدس

وطنا اليوم:تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، الثلاثاء، مشروع قرار حول البلدة القديمة لمدينة القدس وأسوارها بالإجماع.
ويؤكد مشروع القرار، إبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إن القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأنه أعاد تأكيد اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة، ووضعها القانوني لاغية وباطلة.
ويطالب القرار وملحقاته، الاحتلال الإسرائيلي، بوقف انتهاكاته وإجراءاته غير القانونية في البلدة القديمة في مدينة القدس وأسوارها.
وأضاف المجالي، أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:14

الرواشدة: يمكن إنقاذ الصحافة التقليدية بتحولها إلى مواقع تفاعلية متعددة الوسائط

17:53

هيثم الزواهرة يكتب: “تطوير الاقتصاد الأردني بعد مرور عام على التحديث برعايه ملكية”

17:51

الملك عبدالله والأمير الحسين يزوران قلعة مكاور الأثرية

17:48

تجارة عمان تنظم ورشة توعوية حول الخدمات الإلكترونية المقدمة من دائرة الضريبة

17:40

لأول مرة في تاريخها.. “الفوسفات الأردنية” تتمكن من تحديد أسعار بيع حمض الفوسفوريك عالميا

17:36

سليمان حويلة الزبن يكتب: ردي على مقال العجارمة والشرفات حول جواز توزير النائب

17:18

التعليم تنظم محاضرة عن أضرار التدخين وأهمية مكافحته بمستشفى المقاصد الخيرية

17:15

“مدفوعاتكم” توقع اتفاقية بتوفير بطاقات مدفوعة مسبقا مع الشرق الأوسط

17:13

شباب الحسا تنظم أنشطة ثقافية بمهرجان الحسا الرابع للسامر

17:07

توريد 2604 طن خضروات وفواكه إلى سوق الجملة في عمان

16:49

الملك يدعو لوضع خطة شاملة لتطوير قطاعي السياحة والزراعة في مأدبا

16:36

المركزي: إبعاد شركة التأمين غير القادرة على تحقيق المتطلبات

وفيات
عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية