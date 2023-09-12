اليونسكو تتبنى مشروع قرار يؤكد موقف الأردن في القدس

وطنا اليوم:تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، الثلاثاء، مشروع قرار حول البلدة القديمة لمدينة القدس وأسوارها بالإجماع.

ويؤكد مشروع القرار، إبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إن القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأنه أعاد تأكيد اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة، ووضعها القانوني لاغية وباطلة.

ويطالب القرار وملحقاته، الاحتلال الإسرائيلي، بوقف انتهاكاته وإجراءاته غير القانونية في البلدة القديمة في مدينة القدس وأسوارها.

وأضاف المجالي، أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة