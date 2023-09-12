تربية لواء القويسمة تنظم لقاءً حول مُبادرة “لمدرستي أنتمي”

وطنا اليوم: نظمت مديرية التربية في لواء القويسمة لقاءً حول مُبادرة “لمدرستي أنتمي” للوقوف على التحديات التي تواجه البيئة المدرسيّة وصولاً إلى تحسينها والارتقاء بها ضمن الحملة الإعلاميّة المعمول بها انطلاقًا من رؤية وزارة التربيّة والتعليم.

وتطرق اللقاء الذي حضره ضُباط ارتباط الإعلام والمُبادرة في عدد من المدارس التابعة للواء بحضور مدير التربيّة والتعليم الدكتور أحمد الشرفات، الى أهميّة رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسيّة والمجتمع، لتنشئة جيل واعٍ بأهميّة البيئة وانعكاساتها الصحيّة والنفسيّة والاجتماعيّة.

كما تناول اللقاء أهمية تنفيذ حملة إعلاميّة تهدف إلى تغيير السلوك والاهتمام بالجوانب البيئيّة المدرسيّة المُختلفة والساعيّة إلى التركيز على أهمية البيئة المدرسيّة الآمنة والصحيّة والجاذبة بما ينعكس إيجابًّا على العمليّة التعليمية التعلُميّة ويُحسن الأداء ويُحقق أهداف التعلم.

بدورة، أكد الشرفات أهميّة رفع الوعي لدى الطلبة والحفاظ على البيئة المدرسيّة وجعلها أولويّة لتبني السلوكيات الإيجابيّة المُتعلقة بالصحة والبيئة المدرسيّة الآمنة مما ينعكس إيجابًّا على سلوك الطلبة وعلى بيئة مدارسنا بالمجمل.

وتأتي هذه الحملة الإعلاميّة لبث رسائل تُعزز الاهتمام بتحسين البيئة المدرسيّة والتركيز على أهميّة تبني السلوكيات الإيجابيّة المُتعلقة بالصحة والبيئة المدرسيّة والمُشاركة الفاعلة في العديد من الأنشطة لتحسين البيئة المدرسيّة بمشاركة أولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع المحلي والمجالس البرلمانيّة الطلابيّة ومجالس التطوير التربوي من خلال مُبادرات خلاقة وهادفة.