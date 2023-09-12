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المجلس المركزي لحزب إرادة يشكل مجلس حكماء الحزب (أسماء) 

منذ 21 ثانية
المجلس المركزي لحزب إرادة يشكل مجلس حكماء الحزب (أسماء) 

وطنا اليوم: أصدر المجلس المركزي لحزب إرادة قراره يوم أمس الاثنين بالموافقة على تشكيل مجلس الحكماء للحزب وفقا للمادة 25/ب من النظام الأساسي للحزب .

ومجلس الحكماء هو بيت الخبرة للحزب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والذي تلجأ اليه الأمانة العامة في عدة قضايا بناء على الخبرة المتراكمة لأعضائه وسيرتهم المهنية.

 

وقرر المجلس المركزي لحزب إرادة بنسبة موافقة ٩٣.٣٣٪؜ بأن يكون اللواء المتقاعد والنائب السابق عبد الجليل المعايطة رئيسا لمجلس الحكماء، ووزير النقل الأسبق المهندس مالك حداد نائبا أول للرئيس، والناشطة الاجتماعية والفاعلة في مجال تمكين المرأة ميسر السعدي نائبا ثاني لرئيس المجلس.

 

كما جاء بقرار المجلس المركزي أن أعضاء مجلس الحكماء هم الذوات التالية أسمائهم:

الدكتور عاطف عضيبات وزير الشباب والعمل الأسبق، المهندس علي ظاهر الغراوي وزير العمل والزراعة والبلديات الأسبق، الدكتور وسام الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والنواب عمر النبر وجميل الحشوش والنائب السابق الشيخ ضيف الله القلاب والشيخ خالد بن طريف والشيخ محمد عواد النعيمات والشيخ مداالله سالم محمد الطراونة، والأعيان السابقين سامي الخصاونة ومروان قطيشات والدكتور غازي الجبور (لواء متقاعد) ونايفة الزبن (لواء متقاعد)، بالإضافة للنواب السابقين علي الزنازنة وزيد الشوابكة وامجد المسلماني، والمحافظين السابقين علي قعدان الفايز والدكتور سعد شهاب، والناشطة الاجتماعية والداعمة والممكنة للمرأة هيفاء البشير، ورجال الأعمال عزام صوان وخضر الحمايدة وعادل أبو طويلة، ورئيس بلدية مادبا السابق مصطفى المعايعة، والدكتور سلطان الزبيدي والناشطة الاجتماعية نعمة الخلايلة والناشطة الاجتماعية والخبيرة بتدريب وتمكين المرأة خولة الشيخ.

 

يذكر بأن أعضاء مجلس الحكماء لحزب إرادة عددهم غير محدود حسب النظام الأساسي للحزب حيث متوقع إضافة خبرات متنوعة للمجلس لاحقا.

والمجلس المركزي لحزب إرادة أحد أهم مؤسسات الحزب يتكون من 127 عضو تم انتخابهم مباشرة من قبل المجلس الوطني للحزب والذي تم إنتخابه خلال المؤتمر التأسيسي بطريقة القائمة النسبية المغلقة بتمثيل نسبي لجميع المحافظات ال ١٢.


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