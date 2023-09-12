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العثور على حقيبة تحتوي متفجرات احترافية في الأغوار المحتلة

منذ 3 ساعات
العثور على حقيبة تحتوي متفجرات احترافية في الأغوار المحتلة

وطنا اليوم:زعمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي انها أحبطت مطلع الأسبوع الجاري محاولة تهريب عبوات محلية الصنع الى منطقة الاغوار في الضفة الغربية المحتلة .
وقالت تقارير اعلامية عبرية نقلا عن قوات جيش الاحتلال، انه تم العثور على حقيبة تحتوي على 6 عبوات في منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن، ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم في محاولة التهريب.
ونقلت الصحف العبرية عن المراسل العسكري لموقع والا العبري ، إن هذا الحادث يأتي في أعقاب المحاولات الأخيرة لتهريب أجهزة متفجرة إيرانية الصنع، والتي يبدو أنها مقلدة لمنجم كلايمور الأمريكي، عبر الحدود إلى إسرائيل والضفة الغربية ويمكن التقدير بأن إيران تقف وراء محاولات تهريب العبوات الاحترافية، والتي ستغير قواعد اللعبة في الضفة الغربية.
وتحدث الناطق باسم جيش الاحتلال إنه “في إطار النشاط المستمر لإحباط تهريب الأسلحة، عثرت قوات من الجيش في الأغوار يوم أمس بالتعاون مع الشرطة على حقيبة تحتوي على 6 عبوات احترافية وتم تحويل القضية للتحقيق


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