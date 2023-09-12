صرخات الفنانين الأردنيين : من يسمعها؟

حين يصرخ «الفنان» في بلادنا، تحت وطأة الاحساس بالتهميش والاقصاء، وربما الجوع ايضا، ولا يجد أحدا يسمعه، او يعتذر اليه عن هذا الإهمال، فمن واجبنا ان نشعر بالخجل من انفسنا، ثم ننتبه الى عمق «الأزمة» التي يعاني منها مجتمعنا، وليس حكوماتنا فقط، فكم لدينا من «الأثرياء» الذين يمكن لهم -بجرة قلم- ان يدفعوا «الملايين» لإنقاذ الفن في بلادنا، لكنهم لا يفعلون، وكم لدينا من المناسبات والـ»مهرجانات» التي ينفق عليها الملايين، مع تغييب الفنان الاردني عنها، يمكن ان تستثمر أموالها لـ» إعادة الحياة» للفن الاردني الملتزم والنظيف.

لا اتحدث، هنا، عن الفن الرخيص والثقافة المعلبة، ولا عن الفنانين العابرين، والمثقفين «تحت الطلب»، وانما عن الفن الراقي والثقافة المنتجة، واهلهما من الفنانين والمثقفين الذين يشكلون «ضميرنا» العام.. فمع تغييبهما تكون «أزمتنا» ازمة خطيرة، لانها تتعلق بتعطل «الضمير»، وغياب الجمال والأنس، وتشويه الوعي، مقابل صعود الكراهية والعنف، وبروز القبح والوعي الزائف، والتطرف والعنف ايضاً.

لا يكفي أبداً، ان نعتذر لهؤلاء الفنانين الذين أصبحوا يتسولون «على الرصيف»، ولا ان ندعو الى انصافهم واعادة الاعتبار «لمكانتهم» التي تليق بمجتمعنا، وانما لا بد أن نتحرك على الفور، حكومة ومؤسسات مدنية، وفي مقدمة ذلك نقابة الفنانين التي نعرف امكانياتها المتواضعة، لكي ننقذ هذا القطاع الوطني، ونعيده الى سابق عهده، حيث كان «منارة» أردنية سامقة، يعرفها البعيد والقريب.

ومع أنني اخشى ان تبقى هذه الصرخات تتردد في فراغ، الا أنني اتمنى على اخواننا الفنانين والمثقفين ان يرفعوا اصواتهم مجددا للمطالبة بحقوقهم، وان لا يتركوا قضية «الفن» تستسلم لقدرها المحتوم، فهم لا يدافعون – فقط – عن اوضاعهم وحقوقهم في الحياة الكريمة، وانما عن «الفن» الذي يعني بالنسبة لهم ولنا «الحياة» الراقية والمؤنسة، كما ان حضوره يعني الدولة المزدهرة، والمجتمع النابض بالحيوية والجمال..

أما هؤلاء الذين «اغلقوا» لواقطهم عن الاستماع لنداءات «الاستغاثة» التي اطلقها اخواننا الفنانون منذ سنوات، فليست لهم قضية أساسا مع «الفن»، ولا حتى مع الناس وهمومهم، لأنهم مشغولون بحسابات المال والامتيازات، ولأن كل ما يفهمونه عن «الفن» والإبداع لا يتجاوز حضور حفلة «غنائية»، من تلك التي « يرش» البعض آلاف الدولارات تحت اقدام نجومها من المطربين.