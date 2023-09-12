حالة الانفلات الامني جنوب سوريا

وطنا اليوم – تستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني في محافظة درعا مهد الثورة السورية، حيث تتواصل عمليات الاستهداف بالرصاص على يد مسلحين غالبيتهم مجهولي الهوية فضلاً عن التفجيرات و الاستهدافات بطرق مختلفة، وتزايدت منذ مطلع العام الجاري 2023 حالات استهداف تجار ومروجي المخدرات على يد مسلحين مجهولين، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 25 من المتهمين بترويج المخدرات في محافظة درعا.

وتنشط عمليات تجارة وترويج المخدرات في مناطق الجنوب السوري بشكل عام حيث يشرف عليها تجار مرتبطين بحزب الله اللبناني والأجهزة الأمنية التابعة للنظام والفرقة الرابعة بغطاء أمني كبير الأمر الذي أدى لتفشي ظاهرة المخدرات في تلك المناطق وتهريبها باتجاه كل من لبنان والأردن التي تعتبر نقطة انطلاق المخدرات باتجاه دول الخليج بواسطة تجار يتمتعون بالحصانة والتغطية الكاملة من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني وقوات النظام والأجهزة الأمنية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مطلع العام 363 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 298 شخصا