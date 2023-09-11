مساعد وزير الدفاع الأمريكي: نعمل بكثب مع القوات المسلحة الأردنية للتعامل مع جميع التحديات

وطنا اليوم – اكدت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط بلادها مع الأردن في مختلف المجالات.

وأشادت، خلال مقابلة خاصة أجرتها مع التلفزيون الأردني بثت اليوم الاثنين، بالدور الحيوي والمهم الذي يلعبه الأردن لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

شراكات وإنجازات

وقالت إن زيارتها إلى الأردن ولقاءاتها مع مسؤولين أردنيين أمر مهم للغاية، ويندرج ضمن إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، حيث يعكف المسؤولون الأمريكيون على إجراء زيارات متعددة ومتنوعة للأردن، لضمان أن تبقى الشراكات العسكرية والدفاعية والتنسيقية بين كلا البلدين قوية ومستمرة بالتطور.

وأشارت إلى زيارات للأردن أجراها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، وقائد سلاح الجو الأمريكي، تشارلز براون، جاءت كلها للتركيز على أهمية القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لما تحقق بالشراكة معها من إنجازات في الأردن والشرق الأوسط، مشيدة بما وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية من احترافية وجاهزية عالية.

وتحدثت عن تنسيق مستمر مع القيادة الأردنية إزاء التحديات المشتركة التي تواجه كلا البلدين، متابعة أن وزارة الدفاع الأمريكية ترى أن العلاقة مع الأردن قوية ومتطورة وآخذة بالازدهار، ومؤكدة الحرص على تطويرها.

ولفتت إلى العمل بكثب مع الأردن وخاصة القوات المسلحة الأردنية للتعامل مع جميع التحديات والأزمات في المنطقة، فالعامان الحالي والمقبل مهمان لأنهما يتزامنان مع الذكرى الـ 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.