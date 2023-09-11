الملكية الأردنية تفتتح مدرسة أم قصير للبنين في لواء الجيزة

وطنا اليوم: قامت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (يوم أمس الأحد 10/9/2023) بافتتاح مدرسة أم قصير الثانوية الشاملة للبنين في لواء الجيزة، بعد استكمال أعمال تأهيل وصيانة جميع المرافق وانشاء ملعب متعدد الاستعمالات داخل المدرسة، وتأتي هذه المبادرة في إطار برامج المسؤولية المجتمعية للملكية الأردنية التي تُركز على الشباب وتمكينهم في المجتمع وانسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

حضر الاحتفال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة ونائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي وعدد من المسؤولين ومؤسسة ولي العهد وأولياء أمور الطلبة وعدد من النواب ووجهاء من المجتمع المحلي.

وأعرب الدكتور نواف العجارمة خلال الحفل عن شكره وتقديره لمبادرة الملكية الأردنية وعمق العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص لخدمة الطلبة، والتي تمثلها اليوم شركة الملكية الأردنية، مبيناً أن الوزارة تولي البيئة التعليمية الآمنة والصحية للطلبة كل اهتمامها، داعيًا إلى تضافر الجهود وتكاملها لترجمة أهداف الوزارة في هذا المجال.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي ان الملكية الأردنية مُستمرة بأداء دورها المجتمعي كشركة وطنية تخدم المجتمع المحلي على مدى 60 عامًا، مشيراً ان هذه المبادرة تدعم البيئة المدرسية لتكون جاذبة ومحفزة للتعلم مع عودة الطلاب الى المدارس، ولها تأثير مستدام ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، معربًا عن شكره لمؤسسة ولي العهد الجهة التي أشرفت على تنفيذ المبادرة وتحسين البيئة التعليمية.

وأكد المجالي ان هذه المبادرة تجسد الشراكة بمفهومها السامي بين القطاع العام والخاص والتشاركية الفاعلة وهو ما ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي لتمكين الشباب بمختلف المجالات، مبيناً ان اختيار منطقة الجيزة يأتي على رأس قائمة المبادرات المجتمعية بهدف تمكين الشباب والمجتمعات المحلية في المناطق المجاورة لمطار الملكة علياء الدولي المركز الرئيسي لعمليات الشركة التشغيلية.

وشملت أعمال الترميم والصيانة في المدرسة التي نفذتها جمعية ميدان للتنمية المجتمعية؛ انشاء ملعب خماسي متعدد الاستعمالات، توفير مقاعد دراسية جديدة، تنفيذ أعمال الطلاء للصفوف والممرات وصيانة جميع المرافق، وتصليح الأبواب والشبابيك، وتوفير أجواء صحية سليمة لهم ومنطقة للاستراحة وتأهيل المشغل الفني والبيت البلاستيكي.