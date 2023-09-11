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“الداوود” يؤكد على دور الأردن المحوري باعتباره بيئة جاذبة للاستثمار

منذ ساعة واحدة
“الداوود” يؤكد على دور الأردن المحوري باعتباره بيئة جاذبة للاستثمار

وطنا اليوم: شارك سامي كامل داوود رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني بأعمال مؤتمر (الاستثمار والمال والمرأة) والذي يقام في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق .

وقد أكد السيد سامي الداوود على موقع الأردن الاستراتيجي باعتباره بيئة جاذبة للإستثمار في كافة القطاعات وشارك في الجلسة الحوارية بعنوان:

(دور القطاع البريدي واللوجستي في تعزيز الاستثمار وتحفيز فرص النمو والشمول المالي )

كذلك مراحل تطور القطاع البريدي في خدمات التجارة الإلكترونية واللوجستية والشمول المالي .

والجدير بالذكر أن المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة كبيرة من المسؤولين من مختلف اقطار الدول العربية يسلط الضوء على اطلاق الآفاق للاقتصاد والتعاون الاستثماري الدولي وايجاد الفرص الاستثمارية الاستراتيجية على الصعيد الوطني والدولي ، و أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.

وتفعيل المبادرات الاستثمارية ، وأثرها على تعزيز النمو الأقتصادي المحلي للدول .

هذا و يعتبر المؤتمر فرصة جيدة لتبادل التجارب والخبرات بين كافة الدول للإطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاستثمار والأعمال .


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