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البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ150 مليون دينار

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ150 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، اليوم الإثنين، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
وبحسب الإصدار (18) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تستحق في 13 أيلول 2028.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون 12 أيلول 2023، فيما سيكون تاريخ التسوية 13 أيلول 2023.


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