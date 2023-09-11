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زخات من الأمطار على الأردن الأربعاء

منذ ساعة واحدة
زخات من الأمطار على الأردن الأربعاء

وطنا اليوم:يُتوقع أن يسود يوم الثلاثاء طقس معتدل عموماً ومائل للحرارة فترة العصر، مع ارتفاع نسب الغبار في الأجواء في بعض المناطق، بحسب موقع طقس العرب.
ويُتوقع أن تتأثر الأردن ببقايا العاصفة المُتوسطية دانيال يوم الأربعاء القادم على شكل تدفق كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة قد تعمل على هطول زخات مُتفرقة من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة.
إلى ذلك، تميل الحرارة للارتفاع يوم الثلاثاء وتسود أجواء صيفية عادية بوجه عام في مُختلف المناطق


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