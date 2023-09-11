ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.45% خلال 8 أشهر

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 والذي رصد ارتفاعاً نسبته 0.88% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاع طفيف نسبته 0.20% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.45% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.18 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.67 مقابل 106.07 لنفس الفترة من عام 2022.

وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي “مجموعة الأمتعة الشخصية” بنسبة 5.75%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.18%، و”الايجارات” بنسبة 3.25%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 3.23%، و”التعليم” بنسبة 2.75%. في حين انخفضت أسعار مجموعة “النقل” بنسبة ( 2.10%) و”الوقود والانارة” بنسبة (1.77%)، و”المشروبات والمرطبات” بنسبة (1.04%) و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة (0.63%) و”الزيوت والدهون” بنسبة (0.52%) و”الملابس” بنسبة (0.19%).

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 8.23%، و”التعليم” بنسبة 0.92%، و”النقل” بنسبة 0.69%، و”الوقود والانارة” بنسبة 0.57%، و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة 0.25%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للثمانية أشهر الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي “لمجموعة الوقود والإنارة” بنسبة 10.48%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 7.11%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 7.03%، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة 6.32%، و”الايجارات” بنسبة 4.43%