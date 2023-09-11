العرموطي يتساءل عن سبب انعقاد الخلوة بالبحر الميت

وطنا اليوم:تساءل النائب صالح العرموطي عن سبب عقد الخلوة التي أقامتها الحكومة بمناسبة مرور عام على خطة التحديث، في البحر الميت بدلا من العاصمة عمان.

ووجه العرموطي تساؤله إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول غياب الإعلام المحلي عن الإجتماع، بإستثناء عدد قليل جداً بتاريخ، متسائلا عن الجهات الإعلامية التي تم توجيه الدعوات إليها للحضور، وسط تغييب واضح لدور باقي وسائل الإعلام المحلية.

وتاليا سؤال العرموطي كاملا:

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال :

1. لماذا غاب الإعلام المحلي عن الإجتماع الذي عقدته الحكومة يوم الجمعة . بعنوان عام على التحديات بإستثناء عدد قليل جداً بتاريخ 25 / 8 / 2023 ومن هي الجهات الإعلامية التي تم توجيه الدعوات إليها للحضور ، وسط تغييب واضح لدور باقي وسائل الإعلام المحلية التي هي مكان تقديرنا وإحترامنا بإعتبارها مؤسسات وطنية عاملة على تراب هذا الوطن ؟

2. من هي الجهات الإعلامية التي تم دعوتها ومن هي الجهات الإعلامية الأجنبية التي تم دعوتها ومن هي الجهات التي حضرت

3. هل تعلم الحكومة أن الإعلام هو الناقل الوحيد للصورة الحية الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع بعيداً عن التنظير وحجب الحقائق؟

4. كيف تم إنتقاء الإعلاميين المشاركين وما هي الأسس التي تم إتباعها في ذلك سواء للإعلاميين أو لمن شارك في حضور المؤتمر ؟

5. لماذا لم تعقد الخلوة كما تسمونها في قاعة من قاعات عمان أو فنادقها بدل عقدها في البحر الميت ؟

6. كم الكلفة الحقيقية لنفقات عقد هذا اللقاء ومن هي الجهة التي تحملت هذه النفقات ؟

7. كم عدد الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية التي حضرت هذا الإجتماع وماذا كان دورها ؟

8. ما هي مبررات دعوتها وما هي النتيجة من ذلك ؟

9. ما هي التوصيات التي خرج بها هذا الملتقى وإنعكاسه على الوطن والمواطن اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وهل تم إعداد فرص عمل لحل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وكم عدد هذه الفرص إن وجدت؟

10. هل تم دعوة النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية للمشاركة في هذا اللقاء حيث ان أعضاء النقابات المهنية يشكلون أكثر من خمس سكان المملكة وهي بيوت خبرة وإختصاص ؟

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب

صالح عبدالكريم العرموطي