رئيس مرصد الزلازل: زلزال المغرب هائلا ويمكنه تدمير البنية التحتية

وطنا اليوم: قال رئيس مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان إن الزلزال الذي وقع أخيرا في المغرب يعد من الزلازل الكبيرة التي تسبب دمارا هائلا في البنية التحتية وينتج عنه إحداث تراكيب جيولوجية حديثة في المنطقة التي يضربها، ويؤثر ايضا على مخزون آبار المياه الجوفية.

وأضاف تعقيبا على الزلزال المدمر في المغرب أن الدمار الزلزالي لأي زلزال يعتمد على قوة الزلزال وبعد مركزه عن المناطق السكنية وطبيعة الطبقة العلوية من الأرض بحال كانت صخرية أو تربة مفككة، مشيرا الى ان زلزال المغرب يعتبر واحد من أعنف الزلازل التي ضربت المنطقة خلال القرن الحالي.

وكانت المغرب شهدت حدوث زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر تمركز في إقليم الحوز المغربي الذي يبعد عن مدينة مراكش حوالي 80 كلم .