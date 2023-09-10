بعنوان “مهارات حياتية”.. دارة البشير تنظم ورشة تدريبية وجاهية مجانية

وطنا اليوم: نظمت دارة المرحوم علي البشير، بالتعاون مع جمعية محترفي الموارد البشرية العربية (أفرا) ورشة تدريبية وجاهية مجانية بعنوان: “مهارات حياتية”.

وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من المتدربين من جميع المحافظات محاور متعددة، حول تهيئة وتدريب الشباب والشابات من كل التخصصات لسوق العمل وتمكينهم من المهارات اللازمة في التوظيف.

وقال الدكتور عمر البشير، إن هذه الدارة التي تحمل اسم والده المرحوم علي البشير، تبنت العلم والمعرفة نهجا يستفيد منه أبناء المجتمع، معتبرا أن ذلك امتدادا لمسيرة العطاء التي سار عليها والده في حياته، لا سيما وأنه المحب للعلم والمعرفة.

وثمن رئيس جمعية الموارد البشرية العربية نضال شبلي الجهود التي تقوم بها دارة المرحوم البشير وتقديمها جلسات وورشات عمل تدريبية غير تقليدية.

من جهتها حثت الكاتبة والإعلامية الدكتورة هيا عاشور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الى التعاون مع دارة المرحوم علي البشير في تنظيم ورشات عمل تدريبية مجانية لتهيئة وتدريب الشباب والشابات من كل التخصصات لسوق العمل، معتبرة أن النجاح لا يتحقق إلا بجهود جماعية مخلصة.