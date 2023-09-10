الأرصاد تكشف تأثير العاصفة “دانيال” على المملكة

وطنا اليوم: أكدت إدارة الأرصاد الجوية، أنها تتابع عبر الأقمار الصناعية، وتحليلات النماذج العددية، تحرك العاصفة “دانيال”، التي من المتوقع أن يقتصر تأثيرها على المملكة بتشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار للغلاف الجوي.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن عدم الاستقرار الجوي سيؤدي يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى نشاط للرياح على فترات قد تصل في بعض المناطق خاصة الجنوبية الشرقية ما بين 30 و40 كم/ساعة، ما يتسبب بإثارة الغبار، كما ستظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة يوم الأربعاء مع احتمال ضعيف أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية زخات خفيفة من المطر.

وأشار إلى أن العاصفة “دانيال” التي أثرت أخيرا، على اليونان، تؤثر حالياً على ليبيا، إذ شهدت المناطق المحاذية للسواحل الليبية سرعة رياح وصلت بين 70 و80 كم/ساعة، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة.

وتوقع آل خطاب أن تتحرك العاصفة باتجاه مصر، يومي غد الاثنين والثلاثاء، لتجلب المزيد من الأمطار، لكن مع دخولها اليابسة ستفقد جزءاً كبيراً من طاقتها، وستهدأ سرعة الرياح قليلاً.