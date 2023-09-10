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اتفاقية بين جيدكو ومشروع نمو الاعمال USAID

10 سبتمبر 2023
اتفاقية بين جيدكو ومشروع نمو الاعمال USAID

وطنا اليوم:وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومشروع نمو الاعمال USAID اليوم الأحد اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين.
وتهدف المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد ومديرة مشروع نمو الأعمال USAID الدكتورة وفاء عرنكي إلى تفعيل التعاون المشترك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة العاملة في القطاع الصناعي.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم التعاون بين الطرفين على مساعدة الشركات على تحديث وتحسين الإنتاج والخدمات والاستفادة من التجارة الإلكترونية وعملية التحول الرقمي، وخدمات دعم تطوير الأعمال، والحصول على شهادات الجودة للمعايير الدولية.
كما تنص الاتفاقية على مساندة الشركات الأردنية في تطبيق الممارسات الخضراء داخل الشركات، بالإضافة للتعاون في تحديد ودراسة التحديات والمعيقات لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.


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