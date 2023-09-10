مجلس اعتماد المؤسيات الصحية يطلع على آلية العمل في مستشفى المقاصد الخيرية

وطنا اليوم: أطلع وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية برئاسة المدير التنفيذي سلمى الجاعوني خلال زيارته اليوم الأحد مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة على آلية عمله والخدمات التي يقدمها.

واستعرض مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، مراحل تحديث أقسام المستشفى ومؤشرات الأداء والتطور.

من جانبه، بين رئيس وحدة الجودة بالمستشفى إياد المهيرات، الأهداف الرئيسة التي تسعى إليها إدارة المستشفى للحصول على الاعتماد، والتباين الإيجابي لنقاط التقييم الأولي عام 2019، والإنجازات الحالية.

وعرض المهيرات، لأهم النقاط التي تم العمل عليها الوحدة، ضمن مجموعات معايير الاعتماد الـ 15 ، والمبادرات الريادية، ومنها مشروع التغذية وصحة المجتمع، وتطلع إدارة المستشفى لتجذير ثقافة الجودة والاعتماد لدى كوادره.

بدورها، أشادت الجاعوني، بتقدم المستشفى وقدرته على معالجة فرص التحسين واستغلال التقييم الأول وتصحيح الخطوات بشكل مثالي، مؤكدة دعم المجلس للمستشفى وتقديم كل ما يلزمه ضمن الامكانيات المتاحة.