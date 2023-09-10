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مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة في غزة للمطالبة بحماية الفلسطينيات

منذ 47 ثانية
مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة في غزة للمطالبة بحماية الفلسطينيات

وطنا اليوم: استنكرت مئات المتظاهرات قبالة مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني وبخاصة جريمة الاعتداء على عدد من النساء في الخليل.

وطالبت المتظاهرات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته اليومية في الأرض الفلسطينية وملاحقته قانونياً وجنائياً لدى الهيئات الدولية المختصة.

ودعت المشاركات خلال التظاهرة الحاشدة التي نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والوطنية إلى إعلاء الصوت وإدانة وفضح الجريمة الإسرائيلية بحق النساء في مدينة الخليل.


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