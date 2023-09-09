العمل الإسلامي” يعزي الحكومة والشعب المغربي بضحايا الزلزال

أكد استعداد الحزب لإرسال فريق طبي للمساهمة في أعمال الإنقاذ والعلاج

وطنا اليوم – قدم حزب جبهة العمل الإسلامي تعازيه للحكومة المغربية والشعب المغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب أقاليم ومناطق الحوز ومراكش ورزازات وازبلال وشيشاوة وتارودانت وأكادير و الدار البيضاء في المغرب وخلف مئات الضحايا والجرحى.

وأضاف الحزب في مذكرة وجهها الأمين العام المهندس مراد العضايلة إلى رئيس الحكومة المغربية بوساطة بوساطة السفير المغربي في عمان “نحن إذ نشاطركم والشعب المغربي مشاعر المواساة لأهالي ضحايا الزلزال إزاء هذا الحادث الجلل، لنضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يمكنكم من تجاوز آثار هذه المحنة، وأن يحفظ بلادكم والشعب المغربي من كل شر”.

وأكد العضايلة استعداد الحزب لتقديم أي مساعدة ممكنة وإرسال فريق طبي متخصص للمساهمة في عمليات الإنقاذ والعلاج.