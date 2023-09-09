النجادا: سيتم زيادة كميات المياه المخصصة للمناطق المزودة من محطة “أم اللولو”

وطنا اليوم: قال محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم السبت، إن كميات المياه المخصصة للمناطق التي تتزود من محطة مياه أم اللولو ومن ضمنها بلدية الباسلية، سيجري زيادتها لتحسين واقعها المائي.

جاء ذلك خلال لقائه أهالي الباسلية في مبنى البلدية، بحضور متصرف لواء البادية الشمالية الغربية محمد أبو دلبوح، ومدير مياه المفرق المهندس سالم الشلول.

وقال النجادا، إن إدارة مياه شركة مياه اليرموك وعدت بعد التواصل معها بزيادة حجم المياه المخصصة للمناطق الغربية من 50 مترا مكعبا بالساعة، إلى 120 مترا مكعبا.

وأضاف خلال استماعه لملاحظات وشكاوى المواطنين، أنه بعد التواصل مع وزير المياه فإن بئرا للمياه ستحفر في مناطق الباسلية لتحسين التزويد المائي للمواطنين وتمكينهم من الحصول على كميات كافية خلال عملية الضخ الأسبوعية .

وأوضح النجادا أن قدم شبكة المياه في البلدية واهتراء الخطوط، والاعتداء على الشبكات عوامل أساسية تؤثر سلبا على مستوى التزويد المائي للمواطنين.

وأكد أنه سيجري مخاطبة وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك رسميا بالحلول المقترحة، للحد من معاناة المواطنين في المنطقة لتحسين التزويد المائي فيها.

بدوره، قال مدير مياه المفرق المهندس سالم الشلول، إنه هناك منحة دولية بقيمة 60 مليون يورو لتخفيض فاقد المياه في مناطق قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية ومن ضمنها بلدية الباسلية، متوقعا البدء في هذا المشروع في أواخر العام المقبل على أبعد تقدير .

وبين أن مديرية إدارة مياه المفرق حددت نقطتين ساخنتين ضمن مناطق اختصاصها الأولى في قضاء بلعما جرى حلها، والثانية في مناطق تقع ضمنها بلدية الباسلية يجري العمل على حلها.

وأشار إلى أنه في حال العثور على بئر ارتوازي للقطاع الخاص في مناطق البلدية، فإن المديرية لن تتوانى عن استئجاره من ضمن الحلول لمعالجة الوضع المائي في مناطق بلدية الباسلية.

وبدوره عرض رئيس بلدية الباسلية، طالب الحماد، أهم شكاوى المواطنين المتعلقة بالوضع المائي، وأبرزها قلة كميات المياه، وعدم انتظام برنامج الضخ، واهتراء شبكات المياه، وعدم الوصول المياه لجميع منازل الموطنين لضعف قوة الضخ.