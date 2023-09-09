دير أبي سعيد تحيل تصريف مياه الأمطار في مناطق البلدية بالشتاء

وطنا اليوم: أحالت بلدية دير أبي سعيد الجديدة، عطاء تصريف مياه الأمطار في مناطق البلدية لمعالجة نقاط تجميع مياه تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة وخصوصاً خلال الشتاء.

وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية أحالت عطاء هذا المشروع المهم بمنحة من وزارة الإدارة المحلية، لافتا إلى أن العطاء البالغ تكلفته 550 ألف دينار، بوشر في تنفيذه وسينتهي العمل به مع نهاية العام الحالي.

وبين أن طبيعة مناطق البلدية الجغرافية تستدعي إقامة مثل هذا المشروع الذي شكل هاجسا ومطلبا للبلدية والمواطنين على حد سواء نظرا لتجمع مياه الأمطار بشكل كبير في عدد من شوارع مدينة دير أبي سعيد والبلدات الأخرى.

وأعلن بني عيسى أن البلدية على وشك تسلم مشروع الخلايا الشمسية لمبناها الذي بات في مراحله الأخيرة، مبينا أن البلدية بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ستعمل على تشغيل أنظمة الخلايا الشمسية لمبنى البلدية بعد إنجازه بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبين ان المشروع أنشئ بمنحة من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بقيمة 30 ألف دينار وينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة.

وأشار بني عيسى إلى أهمية المشروع مشيدا بجهود وزارة الطاقة وصندوق تشجيع الطاقة المستمرة في نشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

ولفت بني عيسى الى أن المشروع سيسهم بتغطية جزء كبير من فاتورة الطاقة، معربا عن أمله بتوسع المشروع ليشمل بقية مباني البلدية ما يمكنها من تحقيق وفر مالي ينعكس على الخدمات الأخرى التي تقدمها خصوصا مشاريع البنى التحتية.

وقال إن المشروع حفز البلدية لتبني مبادرات في مجال كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات ضمن مبانيها لجهة خدمة أغراض التنمية المستدامة.