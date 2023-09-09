نعيمة برناوي تكتب: الإعلان الجيد بوابة لكل الأعمال 

وطنا اليوم: يعيش العالم الحالي في خضم المنافسة في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة. حيث نستطيع أن نُلاحظ بسهولة وبساطة التغير الكامن في كافة المجالات. أصبحت المجالات أكثر تخصصاً وأصبحت التخصصات تضم عدد كبير من المشروعات والشركات على مستوى أنحاء العالم مما أدى بالضرورة إلى تزايد حدة المنافسة بين جميع الشركات وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم، حيث الإعلانات هي نوع من الإعلانات التي ظهرت ويتم نشرها على مواقع الإنترنت المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي وتتميز الإعلانات بسرعة انتشارها، حيث من الممكن أن تصل لعدد كبير من الناس بشكل سريع، حيث دخل الإنترنت إلى كافة البيوت العالمية، وأصبح في كل مكان في العالم ويحتاج تصميم الإعلان وكتابة المحتوى إضافة إلى وجود خبراء قادرين على الاستفادة من برامج التصميم العالمية من أجل إعداد إعلانات تصل الأشياء التي ترغب الشركة بإيصالها إلى المستخدم بأقصر الطرق، كما تتميز الإعلانات بإمكانية توجيهها، حيث يمكن للشركة أن تقوم بتوجيه الإعلانات الإلكترونية نحو شريحة معينة، كأن توجهها للرجال أو النساء، أو لكبار السن أو الأطفال، أو لفئات عمرية محددة وأصبح للإعلانات الإلكترونية في عصرنا الحالي دورا كبيرا ومميزا لا يقل عن الدور الذي تلعبه الإعلانات التلفزيونية، حتى أن الإعلانات تفوقت عليها في بعض الحالات وللإعلانات أهمية كبيرة، وتكمن أهميتها في مجموعة من الأمور، ومن خلال سطور مقالنا هذا سوف نتحدث عن أهمية الإعلانات الإلكترونية.

1. تتميز الإعلانات الإلكترونية بسرعة انتشارها، حيث من الممكن أن يصل الإعلان الإلكتروني خلال ثواني معدودة إلى كافة أنحاء العالم، وبالتالي تكون الشركة قادرة عل استهداف عدد كبير من العملاء.

2. من خلال الإعلانات الإلكترونية سيكون الزبائن قادرين على التعرف على كافة خصائص السلعة التي يتم الإعلان لها، وكيفية استخدام هذه السلعة.

3. تساعد الإعلانات الإلكترونية على إيصال العروض التي تقوم بها الشركات للمنتجات التي تصنعها.

4. من خلال الإعلانات الإلكترونية تكون الشركة المنتجة قادرة على تحديد الفئة التي ستهدفها بإعلانها هذا، كأن تحدد الشركات التي تصنع الألبسة الرجالية فئة الرجال، وتساهم في إيصال الإعلان للرجال فقط، وذلك لكي لا يصل الإعلان إلى فئات لا تهتم به.

5.تدفع الإعلانات الإلكتروني العديد من الزبائن لزيارة مواقع الشركة، وبالتالي الاطلاع على المنتجات الأخرى التي تقدمها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في المبيعات.

6. من خلال الإعلانات الإلكترونية تصل الشركات إلى عدد كبير من الأسواق، حتى أنها تصل إلى أسواق لم تكن لتصل إليها لولا الإعلانات الإلكترونية، وذلك نظرا لقدرة الإعلانات الإلكترونية على تجاوز الحدود.

7. تتيح الإعلانات التجارية المجال أمام الشركات للمنافسة، فمن خلالها تتعرف الشركات على المنتجات التي تقدمها الشركات الأخرى، وتقوم بالتالي بمحاولة تقديم عروض وجودة أفضل الأمر الذي يعود بالفائدة على المستهلك.

8. تساعد الإعلانات الإلكترونية على جعل الشركة موجودة أمامهم بشكل مستمر، وذلك نظرا لتواجد إعلان في عدد كبير من المواقع التي يرتادونها.

ومن خلال ما سبق نلاحظ الدور الكبير الذي تلعبه الإعلانات في نشر المنتجات والترويج لها، وذلك نظرا لقدرتها على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الزبائن، وبالتالي مساعدة الشركة على بيع أكبر عدد ممكن من المنتجات وفي الختام نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومات مهمة وواضحة.