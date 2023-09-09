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عدد ضحايا زلزال المغرب وصل إلى 820 قتيلا

9 سبتمبر 2023
عدد ضحايا زلزال المغرب وصل إلى 820 قتيلا

 

وطنا اليوم –  قُتل 820 شخصا وأصيب 329 على الأقل إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت،  متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية أعلنتها السلطات في البلاد.

وأعلن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وحُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط.

بدورها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش المغربية”، مشيرة إلى أنه لم تشهد المغرب زلزالا بهذا المستوى في نطاق 500 كم من زلزال المغرب منذ عام 1900.أضرار مادية

وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي إحدى مناطق الحوز، مركز الزلزال، وحوصرت عائلة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها، وفق تقارير إعلامية.


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