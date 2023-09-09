نزار مهيدات: الحزب الناجح هو ما يضم كل أركان الحياة الحكومية.. وسننعش الصناعة المحلية

وطنا اليوم: قال الدكتور نزار محمود مهيدات، ندير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنه ليس ممثل الصحة أو النقل أو التعليم في الحزب، مؤكدا أن الحزب الناجح، هو ما يضم كل أركان الحياة الحكومية، بما فيها قسم السياسة العامة لشرطة المستهلك.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح فعاليات ورشة علمية حول: سيايات تسعير الأدوية وحماية المستهلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومؤسسة إبصار للمؤتمرات والندوات أن الورشة تعد أحد المحطات الرئيسية في العمل بالتعاون مع مؤسسة إبصار، مؤكدا أن هذه المحطة ستكون إدارة حقيقية، ومحطة عصف ذهنيد لسياسات التسخؤر في المؤسسة العامة للغذاء.

وتابع أن العصف الذي سيتم العمل عليه في هذه الورشة، سيشهد المزيد من الحرية للوصول إلى حلول حقيقية لهذه المشكلات، وخصوصا العمل على توفير الأمن الدوائي وتقديمه بسعر مناسب للمواطنين.

وأشار إلى أنه اعتبارا من اليوم سيكون هناك ممثل عن جمعية المستهلك في اللجان المشاركة في الورشة، منوها إلى أن الهدف من ذلك أن أي مواطن يمكنه التوجه إلى أي موقع صحي مؤمن ويخرج منه إلى أي صيدلية ويستطيع الحصول على الدواء اللازم له.

وأكد: “سننعش الصناعة المحلية وبالتالي سيكون هناك حجم التداول أكبر وسيكون العائد المادي للأشخاص أسرع.. وأوعدكم أن كل مخرجات هذه المناقشة في الورشة ستأخذ بجدية وسينظر إليها بعين الاعتبار”.