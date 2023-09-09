رافع شفيق البطاينة.. نجاح صندوق أموال الضمان

وطنا اليوم: يبدوا أن صندوق أموال الضمان وهو المسؤول عن إدارة استثمارات أموال الضمان الاجتماعي أخذ يسير في منهجية جديدة من قبل الإدارة الجديدة التي تولت قيادته مؤخرا ، وبدأ يحقق نجاحات استثمارية ، حيث أن إدارته الجديدة بقيادة القبطان المحترف معالي عز الدين كناكرية المعروف بهدوءه وخبرته المالية الواسعة.

وسعة أفقه ورؤيته الاقتصادية سوف تؤتي ثمارها على المدى المنظور من خلال تحقيق قفزات مالية في استثمارات أموال الضمان الاجتماعي ، مما يعزز الثقة المجتمعية والأمان المالي لهذه الأموال التي تعود ملكيتها للشعب ، وباعتقادي أن أموال وأرباح استثمارات أموال الضمان سوف تتضاعف خلال الفترة المقبلة ، بما يوفر ويعزز الإستقرار والطمأنينة لهذه الأموال التي تعود للدولة الأردنية بكل مكوناته من مؤسسات ومواطنين.

وهذا النجاح سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بشموليته، وباعتقادي أن الحكومة كانت موفقة وصائبة باختيار هذه القيادة لإدارة صندوق أموال الضمان، حيث ما يميز قيادة الصندوق أنها تعمل بصمت وهدوء بعيدا عن الأضواء والشو الإعلامي ، وهذا هو سر نجاحها، إضافة إلى الميزات القيادية والخبراتية التي تحدثت عنها أعلاه.

والجميع يعلم ويشهد بنزاهة ونظافة معالي رئيس الصندوق ، وغيرته الوطنية ، وتاريخه وصفحاته الوظيفية ناصعة البياض ، وبناءا على ما تقدم ، نتمنى ونسأل الله لهذه القيادة والإدارة بكل كوادرها الفنية والإدارية النجاح والتوفيق، لما فيه خدمة الصالح العام للدولة الأردنية ، وللحديث بقية.