الملاعبة يُعلق على زلزال المغرب: أكبر زلزال تم تسجيله في تاريخ المغرب الحديث

وطنا اليوم – قال استاذ هندسة المعادن والبيئة في الجامعة الهاشمية أ. د احمد ملاعبة :

ضرب زلزال بقوة 7 على مقياس ريختر بالقرب من منطقة مراكش في إقليم الحوز أو إلى الغرب أوكايمدن، وهو منتجع تزلج شهير في جبال الأطلس وذلك في تمام الساعة 11:11 مساء أمس الجمعة 8/ 9 / 2023.

ولقد سبق حدوث الزلزال عدة هزات بقوة حوالي 4 درجات وحدثت بعده هزات أو زلزال ارتدادي بقوة أقل وصلت 4.9 درجة مما يخفف من حدوث زلزال بدرجة أكبر.

مركز الزلزال على بعد 71.8 كم جنوب غرب مراكش وبعمق تم الإبلاغ عنه بشكل مختلف من عدة مراصد عالمية على أنه 8 أو 18.5 أو 32 كم.

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— الإحصاءات الأولية للخسائر مغحعة حيث تم الاعلان عن وقوع 296 قتيلا وإصابة 153مصابا في إقليم الحوز إضافة إلى أعداد كبيرة من السكان المحاصرين تحت الركام حيث حدثت أضرار كبيرة في المباني وتهدم عدد كبير من المباني القديمة وخصوصا التراثية.

ما زالت فرق الطوارئ تشارك في عمليات الإنقاذ والإجلاء , ويستمر السكان في التواجد خارج منازلهم خوفاً وتحسباً لأي هزة أرضية أخرى.

من جهة اخرى، يعد الزلزال أكبر زلزال تم تسجيله في تاريخ المغرب الحديث، ولم يتم تجاوزه إلا بالتقديرات العليا لزلزال مكناس عام 1755، بقوة 6.5-7.0 وعلاوة على ذلك ومنذ عام 1900، لم يكن هناك زلزال بقوة 6.0 أو زلزال أكبر ضمن مسافة 500 كيلومتر من مركز هذا الزلزال.

— جيولوجيا : حدثت حركة على صدع مائل عكسي شديد الانحدار وضرب الشمال الغربي أو صدع مائل عكسي منحدر ضحل يضرب الشرق. وقدرت أيضًا منطقة اجهاد الصدع بـ 30 كم في 20 كم. تحدث العديد من صدوع الانزلاق والدفع بين الشرق والغرب والشمال الشرقي والجنوب الغربي في الأطلس الكبير.

— تكتونيا: يقع شمال المغرب بالقرب من الحدود بين الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأوراسية، وهو الصدع التحويلي بين جزر الأزور في المحيط الاطلسي وجبل طارق. وبسب الانزلاق الجانبي الأيمن متقاطعة تصبح المنطقة في نهايتها الشرقية، مع تطور صدوع دفع كبيرة. إلى الشرق من مضيق جبل طارق، في بحر البوران، تصبح الحدود تصادمية من حيث النوع. ترتبط معظم الزلازل في المغرب بالحركة على حدود تلك الصفائح، مع وجود أكبر خطر زلزالي في شمال البلاد بالقرب من الحدود.