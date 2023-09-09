المرصد يسجل زلزال بقوة 7 ريختر جنوب غرب مراكش

وطنا اليوم: سجل مرصد الزلازل الاردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية فجر اليوم السبت، زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب مراكش.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال وقع تمام الساعة 1:11 فجرا بتوقيت عمان وبعمق 8 كلم ويبعد عن عمان 4974 كلم.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أعلن عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز وسط البلاد، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في حصيلة أولية، عن وفاة 296 شخصا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وازيلال وشيشاوة وتارودانت، جراء الهزة الأرضية التي سجلت ليل الجمعة/السبت.