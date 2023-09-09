بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

المرصد يسجل زلزال بقوة 7 ريختر جنوب غرب مراكش

منذ 21 ثانية
المرصد يسجل زلزال بقوة 7 ريختر جنوب غرب مراكش

وطنا اليوم: سجل مرصد الزلازل الاردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية فجر اليوم السبت، زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب مراكش.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال وقع تمام الساعة 1:11 فجرا بتوقيت عمان وبعمق 8 كلم ويبعد عن عمان 4974 كلم.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أعلن عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز وسط البلاد، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في حصيلة أولية، عن وفاة 296 شخصا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وازيلال وشيشاوة وتارودانت، جراء الهزة الأرضية التي سجلت ليل الجمعة/السبت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:04

960 خدمة حكومية مؤتمتة لنهاية شهر حزيران من العام الحالي

07:45

اقوى لحظات الرعب لحظة وقوع زلزال المغرب

07:33

فيديو / انهيار فنانات ومؤثرات في المغرب لحظة وقوع الزلزال

07:22

تفاصيل اللحظات الاولى لزلزال المغرب غياب الاعلام إشاعات وذهول

07:09

اكثر المناطق في المغرب التي تضررت من الزلزال

06:59

الحصيلة الاولية لزلزال المغرب الذي بلغت قوته 6,8 درجات

06:54

عاجل – السفارة الأردنية في المغرب توجه تحذير عاجل للأردنيين المقيمين

06:46

الرحلة 114″.. تفاصيل مرعبة عن إسقاط إسرائيل طائرة مدنية ليبية قبل 50 عاما

05:32

خطأ في خبر لمجلس الشورى السعودي يمنح رئيس مجلس النواب الاردني لقب معالي

20:45

بطريقة جهنمية.. صينية تسرق هاتف آيفون من إحدى المتاجر

20:30

شباب يؤكدون أهمية قانون السير الجديد للحفاظ على الأرواح والممتلكات

20:20

الأمانة: تقدير التعويض بناء على سعر الأرض

وفيات
وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوزوفيات الجمعة 8-9-2023وفاة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردنيوفيات الخميس 7-9-2023أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريض