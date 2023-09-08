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إتلاف قارب صيد أسماك مخالف في سد وادي العرب

8 سبتمبر 2023
إتلاف قارب صيد أسماك مخالف في سد وادي العرب

وطنا اليوم:أتلفت كوادر مديرية دفاع مدني غرب إربد، الجمعة، قاربا يستخدم لأغراض صيد الأسماك بشكل مخالف من بحيرة سد وادي العرب بمنطقة الشونة الشمالية.
وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية، إن إتلاف القارب جاء ضمن حملة الجهات المعنية لمنع الصيد والسباحة في المنشآت المائية المخصصة لأغراض ري الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أنه جرى إتلاف القارب الذي وجد على مقربة من جسم السد ويعود لمجهولين، من خلال إغراقه في مياه السد، لافتاً إلى منع الأنظمة المرعية استخدام السدود لغايات صيد الأسماك أو السباحة حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة.
وجدد الحوامدة التحذير من خطورة اللجوء لممارسة السباحة أو الصيد في منشآت الري الزراعية وأهمها قناة الملك عبد الله وبرك الري الزراعية المكشوفة والسدود تجنباً لحوادث الغرق.
وأشار إلى أنه ومع موجة الحر الحالية، قد يلجأ البعض، وخاصة من الأطفال إلى السباحة في الأماكن غير الآمنة المخصصة لأغراض الري، داعياً المواطنين إلى توعية أطفالهم وإرشادهم إلى عدم الاقتراب من تلك المواقع والتي شهدت العديد من حوادث الغرق خلال السنوات الماضية .
وأكد الحوامدة، أن الحاكمية الإدارية تعمل من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة ومختلف الجهات الرقابية والدفاع المدني وسلطة وادي الأردن على تكثيف الرقابة على منشآت الري الزراعية إلى جانب الرقابة الصحية على منشآت السباحة المرخصة


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