كيف يمكن أن تثير وفاة الملياردير محمد الفايد صراعاً بين أبنائه حول الميراث الضخم

وطنا اليوم:كشفت تقارير صحفية غربية، عن صراع محتمل بين ورثة محمد الفايد، حول امبراطوريته الاقتصادية الضخمة، التي تصل قيمتها إلى قرابة 2 مليار دولار، بحسب تصنيف «فوربس».

وظهرت على السطح بوادر صراع محتمل بين أبناء الملياردير المصري الراحل محمد الفايد، حول توزيع تركته التي تتنوع أصولها، وأشهرها على الإطلاق فندق «ريتز باريس»، وقلعة تاريخية، والحصص المالية في صناديق استثمارية، وغيرها من الأصول الضخمة،بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأرجعت «ديلي ميل» البريطانية، هذا الصراع المحتمل إلى المشاكل القضائية التي وقعت بين نجلي محمد الفايد، عمر وكاميلا، إذ اتهم الأول شقيقته بالاعتداء عليه، وطالب بتعويض قدره 100 ألف جنيه إسترليني من أحد المحاكم البريطانية.

المشكلة التي ظهرت بوادرها في حياة محمد الفايد، عام 2021، بدأت عندما زعم عمر الفايد بتعرضه لاعتداء من شقيقته وزوجها السوريمحمد إسريب، بينما نفت كاميلا اعتداءها على شقيقها، متهمة إياه بتعاطي المخدرات، وهو ما نفاه عمر الفايد أيضا، معتبرا أن مزاعم شقيقته من أجل حرمانه من إدارة أملاك العائلة، لتنفرد بها هي، حسبما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية.

وقد تواجه أسرة محمد الفايد مشكلات في توزيع التركة التي تتنوع بين العقارات والأسهم والأصول المختلفة، إذ يمتلك الفايد أغلب عقارات شارع هايد بارك الشهير في لندن حسبما صرح في لقاء تلفزيوني سابق.

ولرجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد 4 أبناء من زوجته الفنلندية وهم ياسمين، وتبلغ من العمر 43 عاما، وكريم 42 عاما، وكاميلا الفايد، 38 عاما، وأصغرهم 35 عاما.

وفي التقرير التالي نتعرف إلى ورثة الفايد وأقرب المرشحين لنيل ثروته.

هيني واثن هي الزوجة الثانية لمحمد الفايد بعد زوجته السابقة السعودية سميرة خاشقجي، وتبلغ واثن من العمر 68 عاما، وهي فنلندية وكانت تعمل عارضة أزياء سابقة.

ياسمين الفايد

تبلغ ياسمين من العمر 42 عاما، وهي أكبر الأبناء الأحياء.

في الماضي، أنشأت ياسمين الفايد علامة أزياء تجارية خاصة بها عام 2006، لكنها تكبدت خسائر بلغت نحو 9 ملايين جنيه استرليني وأغلقت بعد 4 سنوات.

كاميلا الفايد

تبلغ كاميلا من العمر 38 عاما.

اخترقت كاميلا مجال الموضة قبل تدشين مطعم نباتي في غرب لندن وشركة للأغذية، لكنها تعرضت لخسائر أيضا.

كريم الفايد

يبلغ كريم من العمر 39 عاما، وهو أكبر الأبناء الذكور للفايد بعد وفاة ابنه من زوجته الأولى عماد “دودي” في الحادث الشهير مع الأميرة ديانا.

نال كريم مستوى أقل من الاهتمام بعد أن أصيب بالصمم الشديد بعد إصابته بالالتهاب السحائي وهو في الثانية من عمره، وقد أنشأ فيما بعد شركة لبيع أدوات السمع.

عمر الفايد

يبدو أننا سنتذكر هذه الاسم كثيرا. عمر هو أصغر أبناء الفايد (35 عاما) وقد تم إعداده ذات يوم ليكون وريثا لإمبراطورية والده، وفقا لمجلة التايمز.

انضم عمر إلى مجلس إدارة هارودز وشركات الفايد الأخرى في أوائل العشرينيات من عمره.

وفي الآونة الأخيرة، قام بتأسيس مشروع تقني يستكشف استعمار القمر بطريقة صديقة للبيئة.

ونظرا لخبراته تلك، يرجح أن عمر سيكون قادرا على تتبع ثروة أبيه والحصول عليها