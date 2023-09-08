السعودية توزع أراض على مواطنيها دون أي مقابل

وطنا اليوم:أعلنت السلطات السعودية، توزيع أراض مجانية ودون أي مقابل مادي في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية.

وتشمل المناطق التي تم العلان عن توفر قطع أراض مجانية فيها، العاصمة الرياض، ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، الباحة، وذلك للمستفيدين من برنامج سكني.

وأوضح البرنامج، أنه تم توفير 8280 قطعة أرض للمستفيدين منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، كما أعلن البرنامج، أنه سيتم طرح المزيد من الأراضي في المستقبل بمناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية