الإمارات تنتشل حطام طائرة قادها مصري وجنوب أفريقي بعد سقوطها بالبحر

وطنا اليوم:أفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بأنها تلقت بلاغًا حوالي الساعة 20:30 مساء يوم الخميس بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell 212.

وأضافت في بيان نُشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الطائرة سقطت في البحر وكان على متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب الأفريقية، أثناء رحلة تدريبية ليلية قامت بالإقلاع من مطار آل مكتوم الدولي.

وأكدت الهيئة أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، وأن عمليات البحث عن طاقم الطائرة ما زالت جارية، وقد انتقل فريق التحقيق في حوادث الطيران إلى الموقع