بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

التعاون الإسلامي تدين قرار بابوا غينيا الجديدة بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة

منذ ساعة واحدة
التعاون الإسلامي تدين قرار بابوا غينيا الجديدة بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة

وطنا اليوم: أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار بابوا غينيا الجديدة افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها.

وحسب ما أورده اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الخميس، أكدت المنظمة أن هذا القرار يسهم بترسيخ منظومة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ويشكل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعت في الوقت نفسه، بابوا غينيا الجديدة إلى التراجع عن قرارها غير القانوني، والانخراط في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:02

المؤسسة التعاونية تفتتح مقر للجمعية في إربد لريادة الأعمال للسيدات

20:44

مسؤول أمني سابق: بعد أيام من تطبيق قانون السير ستنخفض المخالفات 30-40%

20:22

أردني يروي تفاصيل تعرضه لحادث دعس مفتعل

20:11

مطالب نيابية بفتح تحقيق ضد إجبار فلسطينيات على خلع ملابسهن

20:01

مطالب باستثناء قطاع المطاعم والمقاهي من تحديد موعد إغلاق المحال

19:54

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال الشهر الجاري

19:48

ضريبة على الموتى في لبنان تتسبب بموجة من الجدل

19:45

إطلاق مبادرة “لا تقتلني بفرحتك” للحد من ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية

19:42

الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة يوم الصحة العربي

19:40

تنظيم ندوة توعوية لمسيرة الأحزاب وإنعاكسها على الحياة السياسية

19:34

موسكو: المناورات العسكرية بين أمريكا وأرمينيا لا تسهم في استقرار المنطقة

19:31

عباس: يهود أوروبا ليسوا ساميين .. هتلر قتلهم بسبب القروض الربوية

وفيات
وفاة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردنيوفيات الخميس 7-9-2023أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام رامي