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المؤسسة التعاونية تفتتح مقر للجمعية في إربد لريادة الأعمال للسيدات

منذ ساعة واحدة
المؤسسة التعاونية تفتتح مقر للجمعية في إربد لريادة الأعمال للسيدات

وطنا اليوم: افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الخميس في اربد مقر الجمعية الأردنية لريادة الأعمال التعاونية للسيدات والتي تعنى بمجالات التصنيع الغذائي والمطبخ الإنتاجي.
وأكد الشلبي بحضور مدير تعاون اربد أكرم المستريحي، أن تمكين المرأة بالإضافة إلى فئة الشباب في العمل التعاوني من أولويات المؤسسة، خاصةً وأن الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021- 2025) أفردت جانباً منها لهذه الغاية.
وأضاف الشلبي، أن المؤسسة التعاونية ومن خلال استراتيجيتها الوطنية ألقت الضوء على فئة ذوي الإعاقة، عبر التأكيد على الحاجة إلى انخراطهم في العمل التعاوني، مشيراً إلى أهمية ذلك في تمكينهم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
بدورها، قالت رئيسة الجمعية نسرين صبيح، إن 17 سيدة قامت على فكرة تأسيس جمعية تعاونية تعمل في مجال المطبخ الإنتاجي المنزلي، موضحة في الوقت ذاته أنها تهتم كذلك بإعداد الغذاء الصحي لمرضى الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والقلب والشرايين وغيرها.
وأضافت أن الجمعية إلى جانب اهتمامها بالمطبخ الإنتاجي، فإنها توفر فرص للتدريب والتعليم لمن يرغبنّ من السيدات، كما أنها تهتم بذوي الإعاقة من مرضى متلازمة داون عبر تأهليهم وتدريبهم على مهارات إعداد الطعام وذلك لإدماج هذه الفئة في المجتمع.


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