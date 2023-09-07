بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

إطلاق مبادرة “لا تقتلني بفرحتك” للحد من ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية

منذ 3 ساعات
إطلاق مبادرة “لا تقتلني بفرحتك” للحد من ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية

وطنا اليوم: أطلقت متصرفية لواء دير علا اليوم الخميس مبادرة “لاتقتلني بفرحتك” للمساهمة في الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

وقال متصرف اللواء الدكتور علي المواس، إن هذه الظاهرة تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وإرباك الحياة اليومية للمواطنين وما يتبع ذلك من تبعات اجتماعية وإنسانية وأمنية.

وأضاف، أنه وتنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تطبيق القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات والاحتفالات والتي بدورها حولت الأفراح إلى أتراح وأزهقت أرواح الأبرياء وخلفت العديد من الإصابات، مشيراً أن هذه المبادرة جاءت بعنوان (لا تقتلني يفرحك ) بهدف منع وإيقاف هذه الظاهرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:07

التعاون الإسلامي تدين قرار بابوا غينيا الجديدة بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة

21:02

المؤسسة التعاونية تفتتح مقر للجمعية في إربد لريادة الأعمال للسيدات

20:44

مسؤول أمني سابق: بعد أيام من تطبيق قانون السير ستنخفض المخالفات 30-40%

20:22

أردني يروي تفاصيل تعرضه لحادث دعس مفتعل

20:11

مطالب نيابية بفتح تحقيق ضد إجبار فلسطينيات على خلع ملابسهن

20:01

مطالب باستثناء قطاع المطاعم والمقاهي من تحديد موعد إغلاق المحال

19:54

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال الشهر الجاري

19:48

ضريبة على الموتى في لبنان تتسبب بموجة من الجدل

19:42

الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة يوم الصحة العربي

19:40

تنظيم ندوة توعوية لمسيرة الأحزاب وإنعاكسها على الحياة السياسية

19:34

موسكو: المناورات العسكرية بين أمريكا وأرمينيا لا تسهم في استقرار المنطقة

19:31

عباس: يهود أوروبا ليسوا ساميين .. هتلر قتلهم بسبب القروض الربوية

وفيات
وفاة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردنيوفيات الخميس 7-9-2023أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام رامي