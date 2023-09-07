الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة يوم الصحة العربي

وطنا اليوم: نظمت الجامعة العربية احتفالية بمناسبة يوم الصحة العربي تحت شعار ” تأثير تغير المناخ على الصحة” في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن اختيار هذا اليوم يأتي تزامناً مع ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب والذي تأسس أيلول 1976.

كما أوضحت أبوغزالة، أن الاحتفال الذي حضره عدد من وزراء الصحة العرب، شهد تكريم الأطباء العرب الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2023، وهم بالمركز الأول: الدكتور أحمد شقير- أستاذ أمراض الكلي والمسالك البولية بجمهورية مصر العربية، والفائز الثاني: الدكتور نجيب مريزق رئيس قسم طب الشغل بمستشفى فرحات حشاد بالجمهورية التونسية، والفائز الثالث: الدكتورة افلين حتي، مديرة المركز الطبي في الجامعة الأمريكية بالجمهورية اللبنانية.