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تنظيم ندوة توعوية لمسيرة الأحزاب وإنعاكسها على الحياة السياسية

منذ ساعتين
تنظيم ندوة توعوية لمسيرة الأحزاب وإنعاكسها على الحياة السياسية

وطنا اليوم: نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع الكرك، بالتعاون مع جمعية عبق الجنوب الخيرية، اليوم الخميس، ندوة توعوية بعنوان “مسيرة الأحزاب الأردنية وتطورها وانعكاسها على الحياة السياسية”.

وتحدث بالمحاضرة اللواء المتقاعد عبدالفتاح المعايطة عن مسيرة تطور الحياة الحزبية في الأردن منذ تأسيس الدولة والعقبات والتحديات التي واجهت أنشطتها داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الأردن عرف الحياة الحزبية مع تأسيس الإمارة واستمر بذلك دون معوقات إلى أن تم حظرها بعد احتلال الضفة الغربية.

واستعرض أيضا مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما نتج عنها من قوانين ناظمة للعمل الحزبي ومحفزة عليه، منها قانون الانتخابات والأحزاب السياسية؛ إذ فتحا المجال واسعا وسط ضمانات دستورية أمام الشرائح الاجتماعية للمشاركة السياسية، وفي مقدمتها المرأة والشباب

بدورها قالت رئيسة الفرع ميسون المبيضين، إن المرأة شريك أساسي ومهم بالحياة السياسية والحزبية ويتطلب منها أخذ مكانها الطبيعي وسط الأحزاب.

وأكد رئيس جمعية عبق الجنوب الدكتور ضامن المعايطة، دور مؤسسات المجتمع المدني بالتوعية بالمنظومة التشريعية من خلال الندوات والمحاضرات للتحفيز على رفع نسب المشاركة بالعمليات الانتخابية.

وتناول الدكتور عودة الجعافرة، الطبيعة البرامجية للأحزاب السياسية وإسهاماتها بتجذير الديمقراطية والمشاركة بصنع القرار وتحمل المسؤولية الوطنية للنهوض بالوطن من مختلف المجالات.


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