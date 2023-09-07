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اليوان الصيني يهبط لأقل مستوى منذ الأزمة المالية العالمية

منذ ساعتين
اليوان الصيني يهبط لأقل مستوى منذ الأزمة المالية العالمية

وطنا الينم: هبط اليوان الصيني إلى أقل مستوى منذ الأزمة المالية العالمية اليوم الخميس، وذلك بعد صدور بيانات الميزان التجاري.

وتراجع اليوان في تداولات الأسواق الداخلية (الأونشور) إلى 7.3279 يوان لكل دولار، وهو أقل مستوى منذ الثاني عشر من كانون الأول 2007.

وتراجع اليوان بحوالي 6 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ليصبح واحداً من أسوأ العملات الآسيوية أداءً، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية.

وكشفت البيانات الاقتصادية الصينية اليوم الخميس عن تراجع الصادرات والواردات بنحو 8.8 بالمئة و7.3 بالمئة على الترتيب في آب الماضي، ومع ذلك فهي مستويات أقل من توقعات المحللين.

وتباطأ التعافي الاقتصادي في الصين الأشهر الماضية رغم التحفيزات التي تقدمها الحكومة الصينية لدعمه.


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