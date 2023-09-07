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أمير قطر والبرهان يبحثان تطورات في السودان وسبل إنهاء الحرب

منذ ساعتين
أمير قطر والبرهان يبحثان تطورات في السودان وسبل إنهاء الحرب

وطنا اليوم: بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، تطورات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان، وسبل إنهاء الحرب الدائرة هناك.

كما تناولت الجلسة، بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

ووصل البرهان الدوحة اليوم الخميس في إطار جولة يقوم بها على عدد من الدول العربية.

وعقد الجانبان جلسات مباحثات رسمية في قصر لوسيل، جدد خلالها أمير قطر التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولا إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.

من جانبه، عبر البرهان عن تقديره لأمير قطر على موقف بلاده الداعم للسودان حكومة وشعبا، وبما يخدم الاستقرار والتنمية فيها.

وحضر جلسة المباحثات الرسمية، عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.


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