“إدارة الأزمات” ينفذ تمريناً وطنياً شاملاً منتصف أيلول يحاكي وقوع زلازل

وطنا اليوم – ينفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تمريناً وطنياً ميدانياً (درب الامان 3) خلال النصف الثاني من شهر أيلول للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها، يرافقه عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني كثيف في عدة مناطق.

يرتكز التمرين على اختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والانقاذ والتعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

تهدف الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل إلى التخفيف من آثارها من خلال تحديث المعايير والاشتراطات على المباني قيد الإنشاء وتطبيقها، وتدعيم المباني المُنشأة، وذلك من خلال حشد الجهد الوطني التكاملي لتسخير كافة الأداوت لقائد الازمة بما يضمن تدفق معلوماتي واحصائي رصين يعزز من الاستجابة لهذه الكارثة اثناء وبعد حدوثها.

يؤكد المركز الوطني للامن وإدارة الأزمات ان تمرين درب الأمان (3) يُنفذ ضمن الخطة التدريبية التي تعزز الاستعداد والاستجابة لكافة الازمات والكوارث الوطنية حمايةً لحياة وممتلكات المواطنين.