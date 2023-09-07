الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود لمواجهة تأثير تغير المناخ على الصحة

وطنا اليوم: دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمواجهة تحديات تأثير تغير المناخ على الصحة.

واكد ابو الغيط خلال احتفال بمقر الجامعة بمناسبة “يوم الصحة العربى” ضرورة التخفيف من حدة آثار المخاطر البيئية حفاظا على الأمن الصحى لشعوب المنطقة والعالم، وتوفير الدعم المطلوب من الدول الكبرى للدول الأقل نموا، مشيرا الى أهمية رصد مخاطر تأثير تغير المناخ على الصحة، وكيفية تعزيز النظم الصحية وتكيفها من اجل التصدي لتهديدات تغير المناخ.

وأشار الى أهمية تبني مقاربة صحية شاملة يتعاون فيها الجميع من كافة القطاعات المعنية بالصحة، وفي مقدمتها وزارات الصحة، والمستشفيات والمراكز الصحية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالصحة للحد من مخاطر التغيرات المناخية من أجل مستقبل أفضل للجميع.