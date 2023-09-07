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الزراعة الفلسطينية: القرار الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الصناعية جريمة عقاب جماعي

منذ 5 ساعات
الزراعة الفلسطينية: القرار الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الصناعية جريمة عقاب جماعي

وطنا اليوم: قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة إن القرار الإسرائيلي المتعلق بمنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من القطاع يمثل جريمة عقاب جماعي تطال المزارعين والتجار والصيادين مباشرة، ويؤثر سلبًا على حوالي 60 ألف أسرة.

وأضافت الوزارة في بيان، إن الخسائر اليومية الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية تقدر بمليون شيكل يوميًا، ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للمزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية، داعية الجهات المعنية والمجتمع الدولي الى التدخل لاستئناف حركة تصدير وتسويق المنتجات الزراعية من القطاع، للحفاظ على استدامة القطاع الزراعي ودعم معيشة العديد من الأسر في القطاع.


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