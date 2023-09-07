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الين الياباني يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار

منذ 5 ساعات
الين الياباني يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار

وطنا اليوم: أدى ارتفاع الدولار بقوة إلى دفع الين لتسجيل أقل مستوى له في 10 أشهر، وأبقى اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياتهما في 3 أشهر.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية، صعد الدولار الى ذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05 بالمئة إلى 104.91، متمسكا ببعض المكاسب التي حققها خلال الجلسة السابقة، وانخفض اليورو في أحدث تعاملات بنسبة 0.09 بالمئة مسجلا 1.0718 دولار.

كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.2500 دولار، وتراجع الدولار الإسترالي بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 0.6370 دولار، بينما تم تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5871 دولار، وبذلك تحوم العملتان قرب أدنى مستوياتهما في 10 أشهر.

وهبط اليوان في التعاملات الداخلية لمستوى منخفض جديد في 10 أشهر إلى 7.3252 مقابل الدولار، وسجل الين في أحدث التعاملات 147.66 مقابل الدولار.


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