إغلاق مسجد في الرمثا عقب تساقط قطع اسمنتية من سقفه

وطنا اليوم:أغلقت مديرية أوقاف الرمثا الخميس، المسجد العمري الكبير بشكل مؤقت بناءً على توصية لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء الرمثا، بعد تساقط قطع اسمنتية من سقف المدخل الرئيسي للمسجد، حفاظا على سلامة المصلين.

متصرف اللواء بكر الخنان أكد بأن اللجان المختصة قد أجمعت على أن المسجد بات يشكل خطرًا على حياة المصلين، مما استدعى الحاجة الماسة لإغلاقه مؤقتًا من أجل القيام بأعمال الصيانة والترميم اللازمة للسقف والأجزاء التي تحتاج إلى إصلاح.

من جانبه، أكد مدير أوقاف لواء الرمثا الدكتور رائد الجروان خطورة الوضع الحالي للمسجد، حيث تساقطت أجزاء منه قبل، وأشار إلى أنه إذا سقطت هذه الأجزاء على أحد المصلين لكان ذلك يسبب له إصابة خطيرة. وقد تمت مخاطبة الجهات المعنية من أجل دراسة وضع المسجد وضرورة إجراء صيانة شاملة له