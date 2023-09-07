الحكومة تدرس إمكانية اسـتحداث مطـار جديـد ونظام نقل ذكي شمولي

وطنا اليوم:تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مع أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، استراتيجية وخطط عمل قطاع النقل.

وأشار الحمارنة خلال الاجتماع الى أهمية التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى للنقل، لغايات تحقيق معدلات نمو مستدام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية إنشاء أنظمة بيانات عالية الجودة للحصول على مؤشرات دقيقة تُسهم في تخطيط وتشغيل فعال وآمن لمنظومة النقل العام ودمجها بنظم النقل الذكية.

ودعا الحمارنة إلى أن تكون المشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل على رأس الأولويات لما لها من أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أهمية العمل على مشاريع ربط بين المدن من خلال خطوط النقل.

بدورها، تطرقت التهتموني الى الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل العام، الرامية إلى جعل الأردن مركزًا محوريًا للنقل، مبينة أن الخطة ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها، تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية.

وقالت، إن الخطة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والتطبيقات التقنية والذكية، ووضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع.

ولفتت التهتموني إلى أبرز المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل، واستحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يُسهم فـي تطـوير خـدمات النقل العام، وإمكانية إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية، ودراسة إمكانية استحداث مطار جديد رديف لمطار الملكة علياء الدولي نتيجة زيادة الطلب على النقل الجوي.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية النهوض بقطاع النقل العام ومرافقه وخدماته وإيجاد بيئة استثمارية وتشغيل العمالة المحلية، وتطوير البنية التحتية للنقل العام وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية المرخصة، وتوفير خدمات مستدامة وآمنة للنقل العام