ثلاث دول عربية ضمن القائمة.. واشنطن تنفذ برامج بيولوجية في آسيا وإفريقيا

وطنا اليوم:صرح رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، إيغور كيريلوف، أنّ الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ برامجها البيولوجية في دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا وكذلك في دول بالشرق الأوسط، بينها الأردن والعراق واليمن.

وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحافي اليوم، إنّ الجانب الروسي لديه أدلة موثقة على مشاركة وزارة الخارجية الأميركية في تنفيذ برنامج تعزيز الأمن البيولوجي منذ عام 2016.

وأضاف: “تظهر الوثائق المشاركة النشطة لوزارة الخارجية الأميركية في البرامج الحيوية في الدول الأجنبية، وكذلك رغبة واشنطن في الاستعانة بمقاولين خارجيين لإخفاء العملاء وأهداف البحث الجاري”.

وأكد الجنرال أنّ اهتمام واشنطن ينصب على دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، موضحاً أنّه “يتم إيلاء اهتمام خاص لدول الشرق الأوسط، العراق واليمن والأردن، وجنوب شرق آسيا، إندونيسيا والفلبين، وإفريقيا، كينيا والمغرب وأوغندا”.

وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من ظهور فيروسات جديدة مصطنعة، ليست ذات منشأ طبيعي، في العالم، مؤكدا أن روسيا ودولا أخرى تتابع ما يحدث عن كثب.

كما ذكّر مدفيديف أيضا بمخاوف روسيا بشأن النشاط البيولوجي العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى أن البنتاغون أنشأ العشرات من المختبرات والمراكز البيولوجية المتخصصة حول روسيا.

وفي وقت سابق ايضا، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقريراً حول الحماية البيولوجية للولايات المتحدة، وذكر أن أبحاث بعض الدول، بما فيها روسيا والصين، في مجال الأسلحة البيولوجية “تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي”.

واعتبر البنتاغون في تقريره أن الصين تمثل “أكبر التحديات” التي يواجهها، كما تحدث عن “خطر كبير” مصدره روسيا، داعياً في الوقت نفسه إلى “اليقظة تجاه المخاطر” المتأتية من كوريا الشمالية وإيران والتنظيمات المتطرفة